GFT Technologies (DE0005800601) hat ihr Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt erwarb das IT-Dienstleistungsunternehmen 761.138 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 19,71 Euro. Das entspricht knapp 2,9 Prozent des Grundkapitals. Finanzvorstand Jochen Ruetz spricht von einer strategisch sinnvollen Kapitalmaßnahme angesichts niedriger Bewertungen im Small-Cap-Markt. Vertrauen in KI-Strategie: Der Rückkauf soll das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von GFT unterstreichen. Das Unternehmen positioniert sich als vollständig KI-zentrierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
