Die frühere Philomaxcap AG heißt jetzt offiziell Path2 Hydrogen AG (ISIN: DE000A1A6WB2) und setzt damit ein klares Signal für ihre strategische Neuausrichtung. Das Münchner Unternehmen will sich als treibende Kraft beim Aufbau der globalen Wasserstoffinfrastruktur positionieren. Die Hauptversammlung hat alle Beschlüsse mit überwältigender Mehrheit umgesetzt. Aktionäre stehen geschlossen hinter der Strategie: Die Namensänderung wurde bereits am 6. August mit breiter Zustimmung beschlossen und ist nun mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. Von insgesamt 110,3 Millionen Aktien nahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt