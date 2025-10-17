Die Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) steht vor einem bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensgeschichte. Das Münchner Technologieunternehmen bereitet den Hochvolumen-Markteintritt im Verteidigungssektor vor und plant die Eröffnung einer europäischen Fabrik für die Serienfertigung im Jahr 2026. Im Mittelpunkt steht das CA-M System, der weltweit erste vollständig autonome KI-Roboter für die taktische Truppenversorgung. Neue Fabrik soll Produktion massiv steigern: Die zweite Produktionsstätte entsteht in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen globalen Zuliefer- und Fertigungspartnern. Nach Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt