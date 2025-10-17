MP Materials: Pullback-Setup bei der Seltenen-Erden-Aktie!

Strategisches Asset für die USA!

Alleinstellungsmerkmal: Die Mountain Pass Mine von MP Materials ist die einzige aktive Förder- und Verarbeitungsstätte für Seltenerdmetalle in den USA.

MP Materials (MP) - ISIN US5533681012

Rückblick: Das gesteigerte Interesse der Anleger an Seltenen Erden zeigt sich unter anderem an der Kursentwicklung der MP-Materials-Aktie. Das Wertpapier überzeugt mit einem Halbjahresplus von rund 222 Prozent. Ausschlaggebend ist die Schlüsselrolle dieser Materialien für Energiewirtschaft und Mobilität. Derzeit dominiert China die Branche und reagiert mit Exportbeschränkungen als Retourkutsche auf die Handelsbeschränkungen der US-Administration. Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch schwebt die Aktie vorbörslich zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem 20er-EMA.

MP-Materials-Aktie: Chart vom 15.10.2025, Kürzel: MP Kurs: 83.84 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vor dem Long-Einstieg wäre eine weitere Annäherung an die grüne Linie wünschenswert. Kursziel ist das bereits genannte Allzeithoch.

Mögliches bärisches Szenario

Anleger sollten wissen, dass das Unternehmen noch rote Zahlen schreibt und das die Kursentwicklung allein dem Hype um die sogenannten Seltenen Erden geschuldet ist. Sobald es sich herumspricht, dass diese gar nicht so selten sind, nur noch vergleichsweise wenig gesucht wurden, könnte die Blase platzen. Insofern ist weiter mit hoher Volatilität bei MP Materials zu rechnen.

Meinung

MP Materials schließt eine wegweisende Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium, um eine vollständige amerikanische Lieferkette für Seltenerdmagnete aufzubauen und die Auslandsabhängigkeit zu reduzieren. Im Rahmen eines Milliarden-Investitionspakets errichtet das Unternehmen eine zweite Magnetfertigungsanlage, die sogenannte "10X Facility", deren Inbetriebnahme für 2028 geplant ist. Nach Fertigstellung wird die gesamte US-Produktionskapazität von MP Materials rund 10.000 metrische Tonnen Seltenerdmagnete pro Jahr erreichen. Zusätzlich plant das Unternehmen den Ausbau der Kapazitäten zur Abtrennung schwerer Seltenerdelemente in seiner Anlage in Mountain Pass, Kalifornien. Die neue Anlage wird sowohl Verteidigungs- als auch Industriekunden beliefern und festigt MP Materials' Position als nationales strategisches Asset mit kompletter Wertschöpfungskette von der Extraktion über Trennung und Raffination bis zur Magnetfertigung. Die fundamentalen Zahlen geben noch nichts her



Marktkapitalisierung: 12.69 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1884 Millionen USD

Meine Meinung zu MP Materials ist bullisch.

