Eschborn (ots) -- Techem erweitert digitales Angebot rund um die Verbrauchsabrechnung- Neue digitale Lösung ermöglicht intuitive und schnelle Heizkostenabrechnung in nur vier Schritten- Kundenorientierte Entwicklung für optimale AnwenderfreundlichkeitTechem macht die Heizkostenabrechnung für seine Kunden jetzt noch einfacher: Die neue, digitale Lösung zur Dateneingabe ist ab sofort Teil des bekannten Kundenportals "mein.Techem" und bietet ein völlig neues Nutzungserlebnis. Auf diese Weise erweitert der Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude konsequent sein digitales Leistungsangebot rund um die Verbrauchsabrechnung.Intuitive Dateneingabe durch geführtes Frage-Antwort-VerfahrenDie neue Anwendung zur Dateneingabe bei der Heizkostenabrechnung zeichnet sich durch ein geführtes Frage-Antwort-Verfahren aus. Statt komplexer Formulare werden die Nutzenden schrittweise durch den Prozess geführt. In nur vier klar strukturierten Schritten können sie alle relevanten Daten für die Berechnung ihrer Heizkosten erfassen. Die Abrechnung selbst erfolgt über den bewährten Service 'Abrechnung Direct (https://www.techem.com/de/de/abrechnung/abrechnung-direct)', der bereits seit 2022 im Einsatz ist und eine sofortige Auswertung in Echtzeit ermöglicht."Die neue intuitive Dateneingabe, kombiniert mit unserem bewährten Echtzeit-Service 'Abrechnung Direct', ermöglicht es unseren Kunden, ihre Abrechnung schnell, verständlich und ohne technische Hürden zu erstellen. Diese Weiterentwicklung ist ein aussagekräftiger Beleg für unsere Innovationsführerschaft und bietet unseren Kunden einen echten Mehrwert", sagt Nicolai Kuß, CSO bei Techem.Kundenfeedback als Basis für die EntwicklungDie überarbeitete Dateneingabe basiert auf dem Feedback der Nutzenden, die während des gesamten Entwicklungsprozesses aktiv eingebunden wurden und orientiert sich dadurch gezielt an ihren Bedürfnissen. Das geführte Frage-Antwort-Verfahren, das die Kunden schrittweise durch die Abrechnung leitet, stellt hierfür eine besonders anwenderfreundliche Lösung dar. Gleichzeitig wird durch eine Vorschau-Funktion und einen Live-Vorjahresvergleich eine bessere Kontrolle und Transparenz über die eingegebenen Daten sichergestellt. Zudem läuft das Tool auf allen gängigen Geräten - ganz ohne spezielle Software oder technische Vorkenntnisse. Bei Fragen oder Unsicherheiten steht ein persönlicher Kundenservice zur Verfügung - telefonisch oder per Chat."Mit der neuen intuitiven Dateneingabe begegnen wir den Anforderungen der User an digitale Servicedienstleistungen. Das beweist auch die bisherige Resonanz: Tausende Kunden haben die Anwendung bereits erfolgreich genutzt und sich positiv zu den neuen Funktionen geäußert. Mit dieser Weiterentwicklung stärkt Techem seine Position als Digitalisierungspartner der Immobilienwirtschaft und setzt neue Standards für eine moderne, nutzerfreundliche Abrechnung", so Nicolai Kuß abschließend.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6139953