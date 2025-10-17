© Foto: Jerome - stock.adobe.comAmerican Express liefert mehr als solide Zahlen und legt einen Geschäftsbericht, der einige Rekorde sprengt.Der Umsatz von 18,43 Milliarden US-Dollar übertrifft den Vorjahreswert um 380 Millionn US-Dollar. Das sind 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im 3. Quartal von 4,14 USD übertrifft den Gewinn um 0,16 US-Dollar. Das ist neuer Rekord. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose auf ein Umsatzwachstum von 9 auf 10 Prozent erhöht. "Das Ausgabenwachstum der Karteninhaber beschleunigte sich auf 8 Prozent auf währungsbereinigter Basis und unsere Kreditkennzahlen blieben die besten ihrer Klasse", sagte CEO Stephen Squeri in einer Pressemitteilung. …Den vollständigen Artikel lesen ...
