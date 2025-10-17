© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESSSchlumberger hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen gemeldet. Ein Blick auf die Zahlen!Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 8,93 Milliarden US-Dollar, fiel jedoch im Jahresvergleich um 3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie nach GAAP belief sich auf 0,50 US-Dollar, was einen Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Gewinn pro Aktie ohne Aufwendungen und Gutschriften lag bei 0,69 US-Dollar, was einen Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 22 Prozent im Jahresvergleich darstellt. Der bereinigte Nettogewinn von Schlumberger betrug 739 …Den vollständigen Artikel lesen ...
