Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferkettenkoordination, gab heute bekannt, dass es eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende dritte Quartal angesetzt hat. Die Telefonkonferenz wird am Donnerstag, dem 6. November, um 8:30 Uhr Ostküstenzeit (ET) von Bob Courteau, Interim-Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender, und Blaine Fitzgerald, Finanzvorstand, abgehalten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 5. November 2025, veröffentlichen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

DATUM: Donnerstag, 6. November 2025 UHRZEIT: 8:30 Uhr Ostküstenzeit (ET) REGISTRIERUNG FÜR DIE TELEFONKONFERENZ https://registrations.events/direct/Q4I91416498 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/875765587 (verfügbar für drei Monate)

Vorab-Registrierung für die Telefonkonferenz

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für die Live-Telefonkonferenz zu registrieren. Nach der Registrierung erhalten Sie automatisch per E-Mail Anweisungen zur Teilnahme an der Telefonkonferenz, einschließlich der Einwahlinformationen und eines eindeutigen PIN-Codes. Zum Zeitpunkt des Anrufs wählen sich die registrierten Teilnehmer unter Verwendung der Nummern aus der Bestätigungs-E-Mail ein und werden nach Eingabe ihres individuellen PIN-Codes direkt in die Konferenz verbunden. Es wird empfohlen, sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz anzumelden.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Contacts:

Medienarbeit

Matt Tatham Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

917.446.7227

Investorenbeziehungen

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613