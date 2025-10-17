Die Korrektur im Finanzsektor macht auch vor den Versicherern nicht halt. Am Freitag gehört die Allianz-Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent zu den größten Verlierern im DAX. Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Wochen mehren sich damit die Anzeichen, dass die Rally vorerst ausgereizt sein könnte.Die Turbulenzen rund um die US-Regionalbanken sorgen zum Wochenausklang weltweit für Nervosität. Vor allem der Finanzsektor steht unter Druck. Die Alarmsignale kamen von mehreren US-Instituten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
