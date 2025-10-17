Der Kreditkartenkonzern American Express hat im dritten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Ein zentraler Treiber war die hohe Nachfrage nach der überarbeiteten Platinum-Karte. Das Management zeigt sich optimistisch und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an.Im abgelaufenen Quartal verzeichnete das Unternehmen Kartenumsätze in Höhe von 421 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 415,2 Milliarden Dollar gerechnet. Damit lieferte der Finanzkonzern aus New York eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär