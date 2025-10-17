Die Pyramid-Aktie fiel zuletzt durch einen deutlichen Anstieg von bis zu +27% auf. Seit dem Hoch mit 1,24 € korrigierte sie wieder deutlich und steht am Freitag aktuell bei 1,06 €. Seit Anfang 2023 befindet sie sich in einem langfristigen Abwärtstrend, das Tief lag bei 0,85 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Starkes Umsatzwachstum erzielt Der Halbjahresbericht vom 28. August zeigt, dass der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 28% gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
