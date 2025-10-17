© Foto: Julian Stratenschulte/dpaContinental hat im 3. Quartal 2025 deutlich bessere Ergebnisse erzielt als erwartet und damit für positive Überraschungen gesorgt. Der Reifenhersteller profitierte vor allem vom starken Winterreifengeschäft.Im Vergleich zu den Erwartungen der Analysten übertraf Continental sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität deutlich. Der Konzernumsatz belief sich auf etwa 5 Milliarden Euro, was die Prognosen der Marktexperten leicht übertraf. Besonders bemerkenswert war die Entwicklung der operativen Marge, die im dritten Quartal bei 11,4 Prozent lag. Analysten hatten mit einer Marge von nur 9,5 Prozent gerechnet, sodass die tatsächliche Leistung des Unternehmens die Erwartungen deutlich …Den vollständigen Artikel lesen ...
