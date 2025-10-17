

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.10.2025 / 16:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jens Nachname(n): Birgersson

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,9000 EUR 10.229,50 EUR 49,9000 EUR 26.896,10 EUR 49,9000 EUR 39.470,90 EUR 49,9000 EUR 399,20 EUR 49,9000 EUR 2.345,30 EUR 49,9000 EUR 399,20 EUR 49,9000 EUR 30.039,80 EUR 49,9000 EUR 9.830,30 EUR 49,9000 EUR 9.830,30 EUR 49,9000 EUR 6.437,10 EUR 49,9000 EUR 53.792,20 EUR 49,9000 EUR 4.740,50 EUR 49,9000 EUR 3.792,40 EUR 49,9000 EUR 7.135,70 EUR 49,9000 EUR 1.646,70 EUR 49,9000 EUR 249,50 EUR 49,9000 EUR 2.095,80 EUR 49,9000 EUR 31.985,90 EUR 49,9000 EUR 998,00 EUR 49,9000 EUR 2.145,70 EUR 49,9000 EUR 39.870,10 EUR 49,9000 EUR 6.936,10 EUR 49,9000 EUR 12.724,50 EUR 49,9000 EUR 7.584,80 EUR 49,9000 EUR 3.243,50 EUR 49,9000 EUR 6.337,30 EUR 49,9000 EUR 42.764,30 EUR 49,9000 EUR 8.483,00 EUR 49,9000 EUR 3.393,20 EUR 49,9000 EUR 3.393,20 EUR 49,9000 EUR 36.776,30 EUR 49,9000 EUR 6.986,00 EUR 49,9000 EUR 9.880,20 EUR 49,9000 EUR 19.361,20 EUR 49,9000 EUR 9.980,00 EUR 49,9000 EUR 9.980,00 EUR 49,9000 EUR 12.974,00 EUR 49,9000 EUR 13.872,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,9000 EUR 499.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XTRA





