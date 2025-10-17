Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 17 octobre/October 2025) - The common shares of Legible Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 17, 2025.

Legible Inc. is currently suspended. See Bulletin 2025-0607.

_________________________________

Les actions ordinaires de Legible Inc. seront retirées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 17 octobre 2025.

Legible Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2025-0607.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 17 OCT 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : READ

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)