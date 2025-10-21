The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2025
.
ISIN Name
CA80013R2063 SANDSTORM GOLD
CA01559R4008 ALGERNON PHARMACEUT. A
CA0682943059 BAROYECA GOLD+SILVER INC.
CA15643T6025 CENTURION MINERALS L. NEW
CA52475E1060 LEGIBLE INC.
CA60306F1018 MINERAL ROAD DISC. O.N.
CA62849F2008 MYDECINE INNOVAT.GRP
CA65345P1018 NEXUS URANIUM CORP.
US00653A1079 ADAPTH.TH.SP.ADR6 DL-,001
US98888T1079 ZIMVIE INC. DL -,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2025
.
ISIN Name
CA80013R2063 SANDSTORM GOLD
CA01559R4008 ALGERNON PHARMACEUT. A
CA0682943059 BAROYECA GOLD+SILVER INC.
CA15643T6025 CENTURION MINERALS L. NEW
CA52475E1060 LEGIBLE INC.
CA60306F1018 MINERAL ROAD DISC. O.N.
CA62849F2008 MYDECINE INNOVAT.GRP
CA65345P1018 NEXUS URANIUM CORP.
US00653A1079 ADAPTH.TH.SP.ADR6 DL-,001
US98888T1079 ZIMVIE INC. DL -,01
© 2025 Xetra Newsboard