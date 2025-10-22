The following instruments on XETRA do have their first trading 22.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.10.2025
Aktien
1 KYG8827C1006 Malibu Life Holdings Limited
2 CA62908A1003 NEO Battery Materials Ltd.
3 CA89626F1036 Trimera Metals Corp.
4 ES0105521001 Arteche Lantegi Elkartea S.A.
5 AU0000274284 DY6 Metals Ltd.
6 AU0000142929 Global Lithium Resources Ltd.
7 CA98956K1030 0749116 B.C. Ltd.
8 CA01559C1068 Algernon Health Inc.
9 CA15643T7015 Centurion Minerals Ltd.
10 CA60306F2008 Mineral Road Discovery Inc.
11 CA62849F4087 Mydecine Innovations Group Inc.
12 CA65345P2008 Nexus Uranium Corp.
Anleihen
1 XS3201918318 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
2 XS3174822646 KSA Ijarah Sukuk Ltd.
3 US61748UAK88 Morgan Stanley
4 US61748UAM45 Morgan Stanley
5 US61748UAN28 Morgan Stanley
6 DE000DW6AK78 DZ BANK AG
7 USU2225WAJ00 Ares Strategic Income Fund
8 USU2225WAH44 Ares Strategic Income Fund
9 USU2225WAG60 Ares Strategic Income Fund
10 USU2225WAF87 Ares Strategic Income Fund
11 XS3145700491 Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd.
12 XS3079969443 Blue Owl Credit Income Corp.
13 USY00601AA55 Boroo Investments Pte. Ltd.
14 FR0014013JH3 BPCE S.A.
15 XS3123695671 Froneri Lux Finco S.à r.l.
16 XS3096164994 GA Global Funding Trust
17 USP4R53VAC78 Grupo Energía Bogotá S.A.
18 USU5239QAB78 Komatsu Finance America Inc.
19 XS3148254389 Luna 1.5 S.a.r.l.
20 XS3192254632 Mundys S.p.A.
21 NO0013683466 Nexus Bidco GmbH
22 XS3215430060 Nordea Bank Abp
23 XS3171756714 Omniyat Sukuk 1 Ltd.
24 XS3173764054 Protective Life Global Funding
25 XS3107209259 Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA
26 XS3171699146 Silk Road Group Holding LLC
27 XS3195977510 Generali S.p.A.
28 XS3098976098 Generali S.p.A.
29 DE000HEL0NE7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0ND9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
