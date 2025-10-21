Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA01559R4008 Algernon Pharmaceuticals Inc. 21.10.2025 CA01559C1068 Algernon Pharmaceuticals Inc. 22.10.2025 Tausch 1:1
CA62849F2008 Mydecine Innovations Group Inc. 21.10.2025 CA62849F4087 Mydecine Innovations Group Inc. 22.10.2025 Tausch 50:1
CA0682943059 Baroyeca Gold & Silver Inc. 21.10.2025 CA98956K1030 0749116 B C Ltd. 22.10.2025 Tausch 14:1
CA15643T6025 Centurion Minerals Ltd. 21.10.2025 CA15643T7015 Centurion Minerals Ltd. 22.10.2025 Tausch 4:1
CA60306F1018 Mineral Road Discovery Inc. 21.10.2025 CA60306F2008 Mineral Road Discovery Inc. 22.10.2025 Tausch 3:1
CA65345P1018 Nexus Uranium Corp. 21.10.2025 CA65345P2008 Nexus Uranium Corp. 22.10.2025 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA01559R4008 Algernon Pharmaceuticals Inc. 21.10.2025 CA01559C1068 Algernon Pharmaceuticals Inc. 22.10.2025 Tausch 1:1
CA62849F2008 Mydecine Innovations Group Inc. 21.10.2025 CA62849F4087 Mydecine Innovations Group Inc. 22.10.2025 Tausch 50:1
CA0682943059 Baroyeca Gold & Silver Inc. 21.10.2025 CA98956K1030 0749116 B C Ltd. 22.10.2025 Tausch 14:1
CA15643T6025 Centurion Minerals Ltd. 21.10.2025 CA15643T7015 Centurion Minerals Ltd. 22.10.2025 Tausch 4:1
CA60306F1018 Mineral Road Discovery Inc. 21.10.2025 CA60306F2008 Mineral Road Discovery Inc. 22.10.2025 Tausch 3:1
CA65345P1018 Nexus Uranium Corp. 21.10.2025 CA65345P2008 Nexus Uranium Corp. 22.10.2025 Tausch 10:1
© 2025 Xetra Newsboard