Aktien im Fokus: Chariot entdeckt vielversprechende Lithium-Pegmatite in Nigeria - Aktienkurs steigt um 172% in einem Monat

Die Chariot Corporation Limited (ISIN: AU0000294498) hat das Vorkommen bedeutender Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatitsysteme in ihren Fonlo- und Iganna-Projekten im Südwesten Nigerias bestätigt. Dieser Durchbruch folgt auf Geländebegehungen, bei denen umfangreiche oberflächennahe Lithiummineralisierung sowie aktive handwerkliche Bergbautätigkeiten auf beiden Liegenschaften festgestellt wurden.

Im Fonlo-Projekt erstrecken sich die handwerklichen Abbaubereiche über nahezu sechs Kilometer. Die Hauptgrube legt einen vertikalen Gang von bis zu 20 Metern Breite frei, in dem Spodumen-Kristalle von bis zu 0,5 Metern Länge beobachtet wurden. Das Unternehmen erklärt: "Die handwerklichen Abbaubereiche erstrecken sich entlang des Streichens über etwa 6 km… mit Spodumen-Kristallen von bis zu 0,5 m Länge in situ."

Das Iganna-Projekt wiederum weist mehrere flach einfallende Pegmatitgänge auf, darunter einen bedeutenden LCT-Pegmatit mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 5-10 Metern, der über Hunderte von Metern verfolgt werden konnte. Aktive Abbaubereiche und ein 50 Meter tiefer Schacht unterstreichen das kommerzielle Potenzial in geringer Tiefe.

Weg zu frühen Einnahmen durch kleinskaligen Bergbau

Chariot und der Partner Continental Lithium planen eine beschleunigte Entwicklung. Vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme von C&C Minerals Limited beabsichtigen die Unternehmen, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mechanisierte Bergbaugeräte einzusetzen, um die handwerklichen Aktivitäten auszuweiten.

Dieser zweigleisige Ansatz ermöglicht kurzfristige Umsätze, während gleichzeitig ein umfassendes Explorationsprogramm gestartet wird. Geplant sind moderne Untersuchungsmethoden wie hochauflösende Magnetikmessungen, Bodenprobenahmen, Bohrungen mit Schneckenbohrern, Schürfgräben sowie eine Diamantbohrkampagne über 2.000-4.000 Meter.

Bohrziele auf Grundlage visueller und historischer Belege

Das geologische Team identifizierte spodumenreiche Pegmatite mit sichtbaren Lithiummineralen an beiden Standorten, untermauert durch historische Verkäufe handwerklicher Bergleute. Chariot weist Investoren jedoch darauf hin, dass

"visuelle Beobachtungen nicht als Ersatz oder Proxy für Laboranalysen angesehen werden sollten."

Analyseergebnisse aus 23 Oberflächenproben werden im 4. Quartal 2025 erwartet.

Im Fonlo-Gebiet wurde grobkörniger Spodumen - lokal als "Hiddenit" bezeichnet - in Pegmatitzonen entlang von Straßenaufschlüssen und Gruben festgestellt. Die bedeutendste Grube zeigt eine zusammengesetzte Gangstruktur mit Potenzial für tiefere und breitere Pegmatit-"Blow-out"-Zonen.

"Es besteht ein erhebliches Potenzial für die Entdeckung weiterer, umfangreicherer Gangkomplexe", so Chariot.

Die Geologie von Iganna zeigt Lepidolith und blassrosa Spodumen in Abraumhalden und Grubenwänden, wobei die Struktur auf die Möglichkeit gestapelter Pegmatitgänge hinweist.

Zukünftige Strategie basiert auf systematischer Exploration

Die nächste Phase wird transformativ sein. Chariot hat ein systematisches Programm skizziert, das geologische Kartierungen, Kanalprobenahmen, oberflächennahe Geochemie und Bohrungen umfasst, um prioritäre Ziele zu definieren.

Erste Bohrungen im Fonlo-Projekt werden auf vertikale Gänge unter bestehenden Gruben abzielen, während Iganna auf die seitliche Kontinuität flacher Gänge getestet wird.

Die schnelle Entwicklungsstrategie von Chariot stützt sich auf sichtbare Mineralisierung, historische handwerkliche Aktivitäten und moderne geologische Verfahren, um den Weg zur Ressourcendefinition zu beschleunigen.

Strategische Positionierung im nigerianischen Lithiumsektor

Die Projekte des Unternehmens in Nigeria sind Teil eines größeren Portfolios von 254 Quadratkilometern in den Bundesstaaten Oyo und Kwara - eine der größten Lithiumflächenhaltungen des Landes. Mit dem erwarteten Abschluss der Übernahme bis Jahresende positioniert sich Chariot an der Spitze der Lithiumexploration in Westafrika.

Unter der Leitung von Executive Chairman Shanthar Pathmanathan führt das Unternehmen seine Expansion in ein neues Rohstoffgebiet. Die Botschaft ist klar:

Die Entwicklung ist im Gange - und das Lithiumpotenzial Nigerias steht kurz davor, erschlossen zu werden.

__________



Chariot Corporation

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/



