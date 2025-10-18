KI-Agenten, die gemeinsam mit Ihnen planen und nicht nur für Sie, ermöglichen eine Kundenerfahrung der nächsten Generation der adaptiven Lieferkette

Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenorchestrierung, hat heute Maestro Agents vorgestellt, einen weiteren Meilenstein im Bereich der KI-gestützten Entscheidungsintelligenz für Lieferketten. Diese KI-gestützten, kontextsensitiven digitalen Mitarbeiter stehen nun Kinaxis-Kunden zur Verfügung und sind nativ in Kinaxis Maestro® integriert. Sie unterstützen Planer dabei, schneller von der Problemerkennung zur Maßnahmenumsetzung überzugehen, Störungen in Chancen zu verwandeln und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu stärken, die die Weltwirtschaft antreiben.

"Die Mitarbeiter von Kinaxis unterstützen unser Planungsteam bereits dabei, effektiver mit Kunden und Auftragsfertigern zusammenzuarbeiten", erklärte John Finnigan, Senior Director, Advanced Planning bei Jabil. "Dank der Sicherheitsvorkehrungen durch menschliches Eingreifen können wir heute Entscheidungen schneller treffen und sehen ein großes Potenzial für den Aufbau einer widerstandsfähigeren und vernetzten Lieferkette."

Maestro Agents fördern die Kundenreise von der dialogorientierten KI hin zu einer entscheidungsbasierten, agentenbasierten Orchestrierung der Lieferkette. Im Gegensatz zu generischen KI-Assistenten, die außerhalb des Prozesses agieren, sind Maestro Agents in Live-Planungsumgebungen eingebettet, wo sie den Kontext, die Einschränkungen und die Kompromisse verstehen, um gemeinsam mit Ihnen zu planen, nicht für Sie. Mit der Einführung von Maestro Agents wird Kinaxis das Maestro-Ökosystem mit Maestro Agent Studio (derzeit in begrenzter Verfügbarkeit) und der Einführung eines Agent-Marktplatzes im Jahr 2026 weiter ausbauen und Kunden schrittweise dabei unterstützen, das volle Potenzial der KI-gesteuerten Orchestrierung auszuschöpfen.

"Die heutigen Lieferketten sind mit einer Umgebung konfrontiert, die von ständiger Volatilität geprägt ist. Resilienz und Anpassungsfähigkeit sind nicht mehr nur erstrebenswert, sondern geschäftskritisch", sagte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Maestro Agents bringen erklärbare KI in die Momente, die für Führungskräfte und Praktiker in der Lieferkette von Bedeutung sind. Da unsere Kunden weiterhin prozessübergreifend koordinieren und ein Ökosystem aus Kinaxis und von Partnern entwickelten Agenten aufbauen, können sie nun ein neues Maß an Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit erreichen."

Bewährter Wert in realen Lieferketten

Frühe Anwender beschreiben Maestro Agents als bahnbrechend, da sie stundenlange manuelle Arbeit einsparen und Planern die Sicherheit geben, mit KI, die ihre Welt versteht, schneller zu handeln.

"Flexibilität und Leitplanken sind unerlässlich, wenn Unternehmen KI vertrauen und skalieren wollen", sagte Eric Thompson, Research Director bei IDC. "Mit Maestro Agents demonstriert Kinaxis, wie praktische, nachvollziehbare KI in Unternehmensabläufen aussieht, indem agentenbasierte Funktionen direkt in Live-Planungsumgebungen eingebettet werden, sodass Unternehmen sicher und effektiv testen, lernen und wachsen können."

Maestro Agents wurden entwickelt, um Entscheidungsintelligenz direkt in den Arbeitsprozess zu integrieren, und setzen Analysen direkt in der Planungsumgebung in Maßnahmen um. Lieferkettenplaner können sich nun auf Agenten verlassen, um:

Integrieren Sie KI in Ihre tägliche Arbeit, indem Sie Live-Daten analysieren, Probleme kennzeichnen und direkt in Maestro die besten nächsten Schritte empfehlen. So können Planer innerhalb von Sekunden von der Problemerkennung zur Entscheidung gelangen.

Synthesisieren und analysieren Sie reale Einschränkungen, indem Sie Lieferantenkapazitäten, Lagerbestände, Produktionspläne und Kundenprioritäten berücksichtigen, um Empfehlungen zu geben, die realisierbar sind und mit den Geschäftszielen übereinstimmen.

Sorgen Sie dafür, dass KI nachvollziehbar und vertrauenswürdig ist, indem Sie menschliche Kontrollmechanismen und klare Begründungen einbauen, die verdeutlichen, warum jede Maßnahme empfohlen wird.

Schaffen Sie Zeit für höherwertige Aufgaben, indem Sie die Berichterstellung und Routineanalysen automatisieren. So können sich Planer auf strategische Entscheidungen konzentrieren, die die Leistung und Widerstandsfähigkeit verbessern, und die Art und Weise verändern, wie Planer auf Störungen reagieren und Entscheidungen in Echtzeit treffen.

Kunden nutzen bereits die robusten Funktionen von Maestro Agents, und mehrere Unternehmen haben nachgewiesen, wie Investitionen in frühzeitige Innovationen einen erheblichen realen Mehrwert in ihren Lieferkettenumgebungen schaffen:

Ein weltweit führendes Pharmaunternehmen steigerte die Produktivität seiner Planer um das Zehnfache, indem es die Schritte zur Identifizierung von Bestandsrisiken von 40 Klicks auf nur 4 reduzierte und Erkenntnisse innerhalb von Sekunden statt Minuten oder Stunden bereitstellte, was zu erheblichen Effizienzsteigerungen im gesamten Planungsprozess führte.

Einer der weltweit größten Elektronikhersteller hat seine Berichtsprozesse optimiert, den manuellen Aufwand reduziert und den Planern die Möglichkeit gegeben, über 30 Stunden pro Monat einzusparen. Dank dieser gewonnenen Zeit konnten sie sich auf höherwertige Initiativen konzentrieren, die die Termintreue verbesserten und die Kundenzufriedenheit erhöhten.

Diese Innovationen stellen den nächsten Schritt in Richtung einer vernetzten, anpassungsfähigen Zukunft dar, in der KI und menschliches Fachwissen gemeinsam die Lieferketten der Welt koordinieren.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Maestro Agents Ihre Lieferkette beschleunigen können, besuchen Sie bitte kinaxis.com/aiagents.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über zukünftige Produktfunktionen, geplante Markteinführungen, erwartete Vorteile und die erwartete Leistung oder Wirkung von Kinaxis Maestro Agents. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten sind im aktuellen Jahresbericht von Kinaxis und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben. Kinaxis lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Kinaxis Inc

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251017195162/de/

