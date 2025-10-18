US-Nachfrage nach strategischen Rohstoffen zieht an - Chariot-Aktie steigt um 120%

Anzeige / Werbung

Die US-Regierung intensiviert ihre Bemühungen, die Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen zu verringern - insbesondere bei Lithium, das für Batterien und die Energiewende unverzichtbar ist. Davon könnte das Explorationsunternehmen Chariot Corporation (WKN A3D3A4, ISIN AU0000319778) erheblich profitieren. Das lassen zumindest die jüngsten Entwicklungen an der Börse vermuten, denn: der Aktienkurs des australischen Unternehmens ist innerhalb eines Monats um 120% gestiegen.

Wie ist Chariot Corporation positioniert? Das Unternehmen hat in den USA ein aussichtsreiches Lithium-Projekte entwickelt und steht mit zahlreichen bohrbereiten Zielen vor dem nächsten Wachstumsschritt.

Die Hintergründe: US-Regierung stärkt heimische Rohstoffförderung

Lithium ist zum geopolitischen Schlüsselrohstoff geworden. Während China den Markt für Batteriemetalle bislang dominiert, will Washington nun eine eigenständige, sichere Lieferkette aufbauen - und unterstützt gezielt heimische Produzenten und Explorationsunternehmen. Förderprogramme des Verteidigungsministeriums und des Energieministeriums sollen die lokale Produktion von Lithium, Nickel und Seltenen Erden beschleunigen. Die US-Regierung sieht darin nicht nur eine Frage der Versorgungssicherheit, sondern auch der nationalen Sicherheit.

In diesem Umfeld positioniert sich Chariot mit seinem Black Mountain Lithium Project in Nevada strategisch günstig. Erst kürzlich identifizierte das Unternehmen dort 32 bohrbereite Ziele, die auf ein erhebliches Ressourcenvorkommen schließen lassen. Die Region gilt als vielversprechend, da sich dort bereits mehrere große Lithium-Entwickler angesiedelt haben.

Lithium als strategische Chance

Der weltweite Ausbau der Elektromobilität und Energiespeicher treibt die Nachfrage nach Lithium weiter an. Marktbeobachter rechnen trotz kurzfristiger Preisschwankungen mit einem anhaltenden Defizit ab Mitte des Jahrzehnts. Chariot verfolgt daher eine klare Strategie: den Aufbau eines diversifizierten US-Portfolios mit mehreren Projekten, um vom wachsenden Bedarf an lokalem Lithium zu profitieren.

Während die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zunehmen, wächst der Druck auf westliche Staaten, eigene Rohstoffquellen zu sichern. Chariot ist mit seinen US-Lithiumprojekten gut positioniert, um an diesem Trend zu partizipieren. Das Unternehme könnte sich zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Rohstoffstrategie entwickeln.

