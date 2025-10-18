De.mem wächst mit dem Rückenwind des Goldbooms

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem (ISIN: AU000000DEM4) profitiert spürbar vom starken Momentum in der Bergbaubranche. Maßgeblich zum jüngsten Umsatzwachstum tragen die beiden Tochtergesellschaften Capic und Auswater bei, die ihre Kräfte inzwischen am gemeinsamen Standort in Perth bündeln. Besonders Auswater, erst 2024 übernommen, bringt Schwung ins Geschäft. Ziel der Übernahme: Nähe zu den Bergbaukunden und Synergien im Servicebereich. Beides scheint aufzugehen. Die Integration ist abgeschlossen, der etablierte Markenname bleibt bestehen.

Auslöser für die Dynamik ist der anhaltend hohe Goldpreis. Unternehmen wie Northern Star Resources oder Evolution Mining verzeichnen zweistellige Kurszuwächse - ein Zeichen für das starke Umfeld. De.mem nutzt dieses Umfeld, um sich weiter als verlässlicher Partner der Branche zu positionieren.

Australiens Minen drehen auf - Nachfrage zieht an

Gold bleibt gefragt - gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten lassen viele Investoren zum klassischen Wertspeicher Gold greifen. Das spürt auch De.mem. CEO Andreas Kröll beschreibt die Lage so: Es sei eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der Branche, eine Art Goldrausch halte weiter an.

Australien zählt zu den wichtigsten Goldproduzenten weltweit. Zwei der zehn größten Minen befinden sich auf dem Kontinent. Und: Die Fördermengen steigen seit Jahren, wie Daten des World Gold Council zeigen. Inzwischen gehen einige Betreiber sogar dazu über, stillgelegte Minen wieder hochzufahren. Die Branche ist in Bewegung - mit positiven Folgen für Zulieferer wie De.mem.

Technologieeinsatz trifft auf Umweltvorgaben

Für De.mem ist die Bergbauindustrie längst ein zentraler Absatzmarkt. Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus diesem Segment. Besonders gefragt sind Wasser- und Abwasserlösungen, aber auch spezielle Chemikalien für die Goldaufbereitung. Denn die gesetzlichen Vorgaben in Australien sind strikt. Wer Gold fördert, muss auch für eine saubere Wasserbilanz sorgen - gerade, wenn mit Stoffen wie Cyanid oder Blei gearbeitet wird.

De.mem liefert hier passgenaue Systeme - von der Behandlung bis zum möglichen Recycling. Dabei geht es nicht nur um Compliance, sondern auch um Effizienzgewinne für die Betreiber. Die Kombination aus Technologie, Chemie und Service macht das Unternehmen für Minen interessant.

Mit Komplettlösungen landesweit präsent

Ein Pluspunkt im Wettbewerb ist die breite Aufstellung. De.mem bietet nicht nur einzelne Komponenten, sondern ein Gesamtpaket. "Der Zugriff auf moderne Membrantechnologie kann Vorteile bringen, etwa ein kostengünstigeres Angebot für den Kunden; oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt, wie z. B. die Möglichkeit, das behandelte Wasser dann recyceln zu können", erklärt CEO Andreas Kröll.

Hinzu kommt: Viele kleinere Anbieter sind nur regional aktiv oder auf bestimmte Produktgruppen spezialisiert. De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hingegen ist mit sechs Standorten in Australien präsent und kann Service flächendeckend anbieten. Das zahlt sich aus - gerade in abgelegenen Bergbauregionen, wo schnelle Reaktionszeiten zählen. De.mem sei als so genannter 'One Stop Shop' mit mittlerweile sechs Niederlassungen in Australien viel breiter positioniert als die meisten Wettbewerber, so Kröll. Ein Faktor, der angesichts des aktuellen Aufschwungs in der Branche an Bedeutung gewinnt.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4