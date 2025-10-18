Neural Therapeutics baut Marktposition in Europa aus

Anzeige / Werbung

Mit einer klaren Strategie stärkt Neural Therapeutics Inc. seine Stellung im europäischen Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen, das auf ethnobotanische Wirkstoffforschung bei Substanzgebrauchsstörungen wie Alkohol- und Opioidabhängigkeit spezialisiert ist, hat im Mai 2025 eine Vereinbarung mit CWE European Holdings Inc. abgeschlossen - dem Betreiber der Einzelhandelskette Hanf.com. Ziel der Vereinbarung ist es, schrittweise bis zu 100% von Hanf.com zu übernehmen.

Mit diesem Schritt verbindet Neural Therapeutics zwei Geschäftsfelder: die wissenschaftliche Entwicklung neuer Therapien und den wachsenden Markt für Cannabinoid-Produkte in Europa. Die Integration des Einzelhandelsgeschäfts eröffnet Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) stabile Einnahmequellen und schafft operative Spielräume, um die Forschung weiter voranzutreiben. Gleichzeitig stärkt die Beteiligung an Hanf.com die Marktpräsenz und legt die Grundlage für eine engere Verzahnung von Vertrieb und Produktentwicklung.

Filiale eröffnet - Hanf.com wächst weiter

Im September folgte ein konkreter Schritt auf dem Expansionspfad: Hanf.com hat eine neue Filiale im bayerischen Freising eröffnet - die inzwischen 17. deutschlandweit. Die Universitätsstadt unweit von München gilt als wachstumsstarker Standort mit junger Zielgruppe und guter Verkehrsanbindung. Davon soll der neue Shop profitieren.

Die neue Niederlassung bringt das bestehende Produktangebot von Hanf.com näher an Kundinnen und Kunden aus der Metropolregion München. "Dieser neue Standort erweitert nicht nur unsere Präsenz in Bayern, sondern stärkt auch unsere Reichweite in München und den umliegenden Vororten, wodurch Kunden einen besseren Zugang zu den bewährten Produkten und dem Fachwissen von Hanf.com erhalten", heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich könne die vorhandene Infrastruktur in der Region wirtschaftlich genutzt werden - ein Vorteil, der sich auch auf die operativen Kennzahlen positiv auswirken dürfte.

Marktnähe als strategischer Hebel

Die Filialeröffnung in Freising ist Teil eines übergeordneten Plans: Hanf.com baut seine Position im deutschen CBD-Markt systematisch aus. Für Neural Therapeutics ergibt sich daraus mehr als nur ein finanzieller Hebel - durch die Nähe zum Endkunden können Markttrends frühzeitig erkannt und neue Produkte gezielt platziert werden.

"Die Expansion in Bayern und insbesondere in die Metropolregion München unterstreicht Hanf.coms klare Wachstumsstrategie und festigt die Position als führender Anbieter im schnell wachsenden deutschen CBD-Markt", so die Mitteilung weiter. Für Neural Therapeutics (ISIN: CA64134N2032) stellt dies eine wichtige Schnittstelle dar: Die Kombination aus Einzelhandelspräsenz und Forschungskapazität eröffnet neue Perspektiven für die Weiterentwicklung von Produkten und die Positionierung im sich wandelnden Gesundheitsmarkt.

