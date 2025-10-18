Die Stimmung scheint umzuschlagen. Die Rheinmetall-Aktie musste am Freitag (17. Oktober) einen heftigen Abverkauf über sich ergehen lassen. Die Schwäche hatte die Aktie nicht exklusive. Innerhalb eines schwachen Gesamtmarktes waren insbesondere Rüstungswerte von Gewinnmitnahmen betroffen. Und diese fielen überaus heftig aus. Rheinmetall, Renk, Hensoldt, aber auch internationale Werte, wie die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de