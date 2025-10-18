Continental-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 11,35 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 60,84 Euro, das Tageshoch hat man mit 61,02 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auch auf Wochensicht war Continental mit einem Kursgewinn von 7,80 Prozent der größte Gewinner im DAX, gefolgt von Beiersdorf mit einem Plus von 4,98 Prozent und Symrise hat mit einem Wochengewinn von 4,43 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
