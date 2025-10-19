Hanf.com liefert operativen Turnaround - Neural Therapeutics sichert sich Wachstum im europäischen CBD-Markt

Anzeige / Werbung

Starkes Jahresergebnis bringt Neural-Portfolio auf Erfolgskurs

Das Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc., besser bekannt unter dem Markennamen Hanf.com, entwickelt sich für Neural Therapeutics zur wirtschaftlich starken Beteiligung. Das Geschäftsjahr 2024 schloss CWE mit einem Umsatzwachstum von 65% auf 7,1?Mio. $ (4,4?Mio. €) ab. Getrieben wurde dieses Wachstum durch die Eröffnung neuer Filialen - sowohl in Eigenregie als auch im Franchise-Modell - sowie durch die solide Umsatzentwicklung bestehender Standorte. Ein erweitertes Produktangebot im Bereich Wellness trug zusätzlich zum Aufschwung bei.

Auch auf der Ertragsseite konnte CWE deutlich zulegen: Der Bruttogewinn wuchs um 69% auf 4,1?Mio. $ (2,53?Mio. €), bei einer verbesserten Bruttomarge von 58,1%. Nach einem operativen Verlust im Vorjahr gelang im Geschäftsjahr 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone - mit einem operativen Ergebnis von 838.378 $ (517.392 €). Besonders erfreulich: Aus dem operativen Erfolg resultierte ein positiver Cashflow, der die liquiden Mittel auf 489.238 $ anwachsen ließ - ein Plus von 114% gegenüber dem Vorjahr.

Dynamischer Jahresauftakt 2025 bestätigt Wachstumskurs

Auch im laufenden Geschäftsjahr setzt CWE den positiven Trend fort. Vorläufige, ungeprüfte Zahlen der Unternehmensleitung für das erste Halbjahr 2025 weisen ein Umsatzwachstum von rund 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Insgesamt wurden etwa 5,0?Mio. $ (3,09?Mio. €) umgesetzt. Zwar sank die Bruttomarge temporär auf rund 39%, bedingt durch einen gestiegenen Anteil margenärmerer Großhandelsumsätze, doch blieb das operative Ergebnis nahezu ausgeglichen. Ein solides Zeichen für wirtschaftliche Belastbarkeit.

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten blieben stabil bei rund 39% des Umsatzes. Leicht gestiegene Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Börsennotierung konnten durch den Skaleneffekt der wachsenden Organisation abgefedert werden. Die operative Rentabilität auf bereinigter Basis blieb positiv - unterstützt durch die fortlaufende Expansion des Filialnetzes und die Einführung neuer Produktlinien im CBD- und Wellness-Segment.

CEO bestätigt klare Wachstumsstrategie im Natur-Wellness-Markt

Für CEO Ronnie Jaegermann markiert das Jahr 2024 einen Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung:

"Das Geschäftsjahr 2024 war ein transformatives Jahr für CWE. Wir haben Rekordumsätze erzielt, die Rentabilität wiedererlangt und gleichzeitig einen positiven Cashflow erzielt. Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2025 spiegelt die Wirksamkeit unseres Geschäftsmodells und die günstigen Marktdynamiken im Bereich Natur-Wellness wider. Mit der Expansion unserer eigenen und Franchise-Hanf.com-Filialen sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien glauben wir, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

Beteiligung sichert Neural direkten Zugang zum europäischen Markt

Für Neural Therapeutics ist die Beteiligung an CWE ein strategischer Schritt zur Stärkung der eigenen Marktposition. Seit dem 12. August 2025 hält Neural 30,75% an CWE - mit der Option, die Beteiligung in mehreren Phasen auf bis zu 100% auszubauen. Damit erschließt sich Neural direkten Zugang zum stark wachsenden europäischen CBD-Markt, ohne den Fokus auf das eigene Kerngeschäft - die Entwicklung therapeutischer Wirkstoffe auf ethnobotanischer Basis - zu verlieren.

Die finalen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 werden im Rahmen eines Business Acquisition Reports (BAR) veröffentlicht, den Neural in den kommenden Wochen gemäß regulatorischer Vorgaben einreichen wird. Der Bericht umfasst sowohl die geprüften Jahresabschlüsse 2024 als auch die ungeprüften Zwischenabschlüsse für das erste Halbjahr 2025.

Brücke zwischen Forschung und Markt öffnet neue Perspektiven

Mit der Beteiligung an Hanf.com schlägt Neural die Brücke zwischen wissenschaftlicher Wirkstoffentwicklung und kommerzieller Marktdurchdringung. Während Neural mit sub-halluzinogenen Dosen von Meskalinextrakt an neuen Therapien gegen Alkohol- und Opioidabhängigkeit arbeitet, schafft CWE als CBD-Händler den Zugang zu einem breiten Konsumentenmarkt. Die Kombination aus forschungsgetriebener Pharmaentwicklung und skalierbarem Retail-Modell eröffnet Neural eine zukunftsgerichtete, wirtschaftlich attraktive Doppelstrategie.

