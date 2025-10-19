Der Dax beendete die letzte Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten. Das ist aus charttechnischer Sicht durchaus ein herber Rückschlag und Dämpfer für die Rallye-Ambitionen des Index. Die Sorge vor einer aufkommenden Bankenkrise in den USA sorgte zwischenzeitlich im Freitagshandel für noch deutlich tiefere Notierungen. Leichte Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China beruhigten die Gemüter im weiteren Tagesverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de