ZenaTech treibt Expansion im Südosten der USA voran

ZenaTech Inc. setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Das Technologieunternehmen mit Fokus auf KI-gesteuerte Drohnenlösungen hat ein Angebot zur Übernahme eines weiteren Landvermessungs- und Inspektionsbetriebs in Jacksonville, Florida, unterzeichnet. Die geplante Akquisition zielt auf einen etablierten Dienstleister mit Kunden aus der öffentlichen Verwaltung und der Luftfahrtbranche. Sollte der Deal abgeschlossen werden, wäre dies bereits die zweite Übernahme von ZenaTech im Großraum Jacksonville - ein gezielter Schritt zur Stärkung des eigenen DaaS-Angebots (Drone-as-a-Service) im Südosten der USA.

Wachstumsmarkt mit Nachholbedarf

Jacksonville zählt flächenmäßig zu den größten Städten der kontinentalen USA - und ist laut CEO Dr. Shaun Passley zugleich einer der am wenigsten erschlossenen Märkte für moderne Drohnenanwendungen: "Jacksonville ist einer der am stärksten unterversorgten Märkte des Landes für moderne drohnenbasierte Vermessungs- und Infrastrukturinspektionsdienste - mit einer Fläche von über 874 Quadratmeilen ist es die flächenmäßig größte Stadt der 48 kontinentalen US-Bundesstaaten."

Passley sieht erhebliche Chancen im Zusammenspiel aus Technologie und regionalem Infrastrukturboom: "In Verbindung mit den schnell wachsenden öffentlichen Bauvorhaben in der Region sehen wir beträchtliche Möglichkeiten für den Einsatz unseres Drone-as-a-Service-Modells in einem breiten Spektrum von Anwendungen - von Versorgungsunternehmen über die Infrastruktur bis hin zum Transportwesen."

"Der Luftfahrtmarkt in Florida verzeichnet ein beträchtliches Wachstum und Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung von Flughäfen treiben die Nachfrage nach drohnenbasierten Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen an, die wir bereit sind zu erbringen", sagt Dr. Shaun Passley.

Technologie trifft auf etablierte Praxis

Das Zielunternehmen kombiniert klassisches Vermessungs-Know-how mit moderner Geotechnologie. Im Fokus stehen Anwendungen für kritische Infrastrukturen und Entwicklungsprojekte in Kommunen, bei Versorgern und auf Flughäfen. Gemeinsam mit der bereits abgeschlossenen Übernahme von A&J Land Surveyors Inc. stärkt ZenaTech seine operative Basis. A&J bringt Erfahrung in Bereichen wie Luftfahrt, Infrastruktur und Versorgungswirtschaft mit - eine solide Ergänzung zur bisherigen Strategie.

Milliardenetat für Infrastruktur sorgt für Rückenwind

Floridas Budget für das laufende Haushaltsjahr 2025/26 gibt die Richtung vor: 345,4 Mio. Dollar sind allein für die Modernisierung und den Ausbau der Luftfahrtinfrastruktur vorgesehen. Für Unternehmen wie ZenaTech, die auf drohnengestützte Inspektions- und Vermessungslösungen spezialisiert sind, entstehen dadurch neue Einsatzfelder - auch über die Region hinaus.

Skalierbares Modell mit klarer Zielmarke

Mit elf abgeschlossenen Übernahmen ist ZenaTech bereits auf einem soliden Weg. Bis Mitte 2026 sollen insgesamt 25 Standorte für das eigene DaaS-Modell aufgebaut sein. Dieses ermöglicht Unternehmen und Behörden den Zugang zu Drohnentechnologie ohne eigene Investitionen in Ausrüstung, Wartung oder Personal.

ZenaTech verfolgt dabei ein klares Prinzip: Bestehende, gut vernetzte Vermessungsunternehmen werden übernommen und gezielt technologisch erweitert. So entsteht Schritt für Schritt ein skalierbares Drohnendienstleistungsnetz, das auf wiederkehrenden Einnahmen und konkretem Kundenbedarf basiert - ein Ansatz, der in einem zunehmend technologiegetriebenen Infrastruktursektor an Bedeutung gewinnt.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

