ZenaTech expandiert ins Herz der USA - Neue Übernahme erschließt Colorado

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc. setzt seinen Wachstumskurs fort und meldet den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Rampart Surveys Inc. Das in Colorado ansässige Landvermessungsunternehmen bringt fast 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Grenzvermessung, Topografie und Bauvermessung mit. Mit der nunmehr zwölften Akquisition erweitert ZenaTech seine landesweite Präsenz und ist erstmals im Mittleren Westen der USA aktiv. Durch die Integration von Rampart Surveys stärkt das Unternehmen gezielt sein Geschäftsfeld im Bereich Drone-as-a-Service (DaaS).

Zugang zu neuen Märkten und Technologietransfer im Fokus

Rampart Surveys ergänzt das DaaS-Portfolio von ZenaTech um fundiertes Fachwissen in der topografischen Vermessung sowie langjährige Kundenbeziehungen in Colorado. Mit dieser Übernahme erschließt sich ZenaTech neue Anwendungen für drohnenbasierte Vermessung in anspruchsvollem Gelände - etwa in den Bergregionen des Bundesstaats - sowie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die Technologien sollen sowohl die Effizienz bei der Landvermessung steigern als auch neue Standards in der agrartechnischen Analyse und Überwachung setzen.

Agrarland als Wachstumstreiber - 12,2 Millionen Hektar im Visier

Colorado bietet mit über 12 Millionen Hektar Agrarfläche - darunter Ackerland, Weideland und Mischflächen - enormes Potenzial für moderne Drohnenanwendungen. Insbesondere in schwer zugänglichen Regionen ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für Vermessung, Kartierung, Vegetationsanalyse und Präzisionslandwirtschaft. ZenaTech plant, diese Flächen durch den gezielten Einsatz von Drohnen effizienter und nachhaltiger nutzbar zu machen.

Klares Ziel bis 2026 - Ausbau des DaaS-Netzwerks auf 25 Übernahmen

Die Übernahme von Rampart Surveys ist Teil eines größeren Plans: ZenaTech strebt bis zum zweiten Quartal 2026 insgesamt 25 Akquisitionen an, um ein umfassendes Dienstleistungsnetz im Bereich Drone-as-a-Service aufzubauen. Das Geschäftsmodell sieht dabei vor, Kunden aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor flexible, abonnierbare Drohnenlösungen anzubieten - von der Vermessung über die Inspektion bis hin zur Bestandsaufnahme und präzisen Landwirtschaftsanwendungen. Mit dem Fokus auf etablierte und profitable Dienstleister entsteht ein belastbares Netzwerk auf Basis wiederkehrender Umsätze.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-erweitert-drone-as-a-service-geschaeft-auf-den-handels-und-agrarmarkt-in-colorado-mit-abschluss-der-12-uebernahme-von-rampart-surveys/4955954/



Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech expandiert ins Herz der USA - Neue Übernahme erschließt Coloradoappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083