Schrecksekunde für Gold und Silber am Freitag! Die beiden Edelmetalle verzeichneten während des Freitagshandels eine veritable Achterbahnfahrt. Zunächst ging es sowohl für Gold als auch Silber noch nach oben. Die Rekordjagd fand zunächst ihre Fortsetzung, ehe im weiteren Tagesverlauf Gewinnmitnahmen aufkamen. Dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China vermeintlich etwas entspannte, führte dazu, dass Investoren wieder mehr Risiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de