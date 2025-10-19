Continental ISIN: DE0005439004 konnte im Wochenverlauf 7,8 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Hannover der Top-Performer im DAX, vor Beiersdorf mit einem Plus von 7,80 Prozent, auf den dritten Platz hat es Symrise mit einem Kursgewinn von 4,43 Prozent geschafft. Zum Handelsende am Freitag notiert die Continental-Aktie bei 60,84 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 61,02 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
