Norma Group-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,17 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 15,04 Euro, das Tageshoch hat man mit 15,12 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat die Norma Group-Aktie 0,13 Prozent verloren und führt mit diesem kleinen Verlust die Liste der Verlierer an. Wenn man die Bewertungen für Norma Group auf finanzen.net anschaut, findet man 5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS