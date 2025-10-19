Die Energiewende nimmt Fahrt auf. Ein starker Treiber ist hier das deutsche Unternehmen Friedrich Vorwerk. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet der Pipeline- und Anlagenbauer innovative und zuverlässige Lösungen für die Energieinfrastruktur von morgen. Auf diesen Trend setzte Börsenexperte Tim Temp erfolgreich im TSI-Premium-Depot: Der empfohlene Vorwerk-Call vom 23. September hat inzwischen das zweite Ziel erreicht. Das Ergebnis: satte 74 Prozent Gewinn in nur 3 Wochen. Und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär