Friedrich Vorwerk Group ISIN: DE000A255F11 konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und war mit einem Wochengewinn von 9,93 Prozent der Top-Performer im SDAX. Nach einer Korrektur im August befindet sich der "Treiber der europäischen Energiewende", der in den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff aktiv ist an der Börse wieder im Aufwärtstrend und hat nach mehreren Gewinntagen am Donnerstag bei 95,40 Euro ein neues Allzeithoch markiert. ...

