Am 29. September hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Deutschen Telekom ISIN: DE0005557508 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Bei einer Gegenreaktion sind mit einem Hebel schöne Gewinne drin!" Am 01. Oktober hatten wir nachgefasst und konnten bereits einen kleinen Treffer melden. Danach folgte ein Hinweis am 09. Oktober für unsere Express-Service-Abonnenten und der Artikel dazu hatte den Titel: "Treffer +30%! ...

