Am Mittwochabend hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Ferrari ISIN: NL0011585146 vorgeschlagen. Das war die Überschrift: "Kommt jetzt die Gegenbewegung mit Kursgewinnen?" Im Text hatten wir auf die hohen Kursverluste in kurzer Zeit hingewiesen und unseren Abonnenten folgenden Hinweis gegeben: "Zum Redaktionsschluss kostet eine Aktie 333,80 Euro am Handelsplatz Tradegate, mutige Trader steigen heute Abend billigst ein. Der Spread ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.