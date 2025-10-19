Am Mittwochabend hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Ferrari ISIN: NL0011585146 vorgeschlagen. Das war die Überschrift: "Kommt jetzt die Gegenbewegung mit Kursgewinnen?" Im Text hatten wir auf die hohen Kursverluste in kurzer Zeit hingewiesen und unseren Abonnenten folgenden Hinweis gegeben: "Zum Redaktionsschluss kostet eine Aktie 333,80 Euro am Handelsplatz Tradegate, mutige Trader steigen heute Abend billigst ein. Der Spread ...Den vollständigen Artikel lesen ...
