Während sich Anleger weltweit auf Tech-Giganten wie Nvidia, Apple oder Microsoft stürzen, warnt Kapitalmarktstratege Stefan Schrader bei wO TV vor der einseitigen Jagd nach Hype-Aktien."Die Renditen der Vergangenheit bieten keine Garantie für die Zukunft", betont der Portfoliomanager im wallstreetONLINE-Interview. Wer nur auf die populären US-Techwerte setzt, könnte lukrative Chancen in anderen Sektoren und Regionen übersehen. Beispiel Banken: Europas Institute legten 2024 teils über 100 Prozent zu - und das weitgehend unbemerkt. Schrader führt dies auf robuste Bilanzen, gestiegene Zinsen und eine Erholung nach der Finanzkrise zurück. Auch der Energiesektor sei trotz hoher Gewinne und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE