In der abgelaufenen Handelswoche konnten die Anteilscheine von BASF wieder etwas zulegen. Der DAX-Titel profitierte von dem abgeschlossenen Deal für die Coatings-Sparte. Denn der erzielte Preis lag mitunter deutlich über den Erwartungen der Analysten, die sich in der Folge auch überwiegend positiv zu BASF äußerten (mehr dazu lesen Sie hier). Zum Start in die neue Börsenwoche richten sich die Blicke direkt auf China. Dort lag das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit 4,8 Prozent knapp über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
