Der DAX stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Am Freitag gab der deutsche Leitindex 1,8 Prozent auf 23.830,99 Zähler nach. Der Start in die neue Woche sieht hingegen wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,7 Prozent höher auf 24.005 Zähler.Zum Wochenschluss stärkere US-Börsen und Kursgewinne zum Wochenstart in Asien sorgen für Unterstützung. Auf der Terminseite bleibt es derweil ruhig. Atos und Steel Dynamics veröffentlichen ihren Quartalsbericht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
