Schlieren - Bei Aryzta hat sich das Wachstum im dritten Quartal stark verlangsamt. Die Zahlen zum Umsatz und zum organischen Wachstum sind schlechter als von Analysten erwartet ausgefallen. Das Resultat hatte sich nach dem überraschenden Abgang von CEO Michael Schai vor zwei Wochen abgezeichnet. Der Backwarenkonzern verstärkt nun sein Kostensenkungsprogramm. Der Konzern erzielte laut Mitteilung vom Montag von Juli bis September 2025 einen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab