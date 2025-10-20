Das Instrument TKMS DE000TKMS001 TKMS AG + CO. KGAA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 20.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument TKMS DE000TKMS001 TKMS AG + CO. KGAA O.N. EQUITY has its first trading date on 20.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y





© 2025 Xetra Newsboard