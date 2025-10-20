Die Aktie von Gilead Sciences zählt zu den besten Performern im Pharmasektor und überzeugt mit stabiler Ertragskraft, technischem Aufwärtstrend und positiver Analystenstimmung. Wir hatten vergangenen Monat auf den bevorstehenden Ausbruch verwiesen - und Recht behalten. Starke Performance im Branchenvergleich Gilead Sciences gehört 2025 zu den erfolgreichsten Gesundheitsaktien. Der Aktienkurs stieg seit Jahresbeginn inklusive Dividenden um 36 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de