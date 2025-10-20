Die Nürnberger haben im dritten Quartal ordentlich Gas gegeben. Der Performance-Marketing-Spezialist ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) meldet für die Monate Juli bis September einen Umsatz von 16,969 Millionen Euro. Das ist fast dreimal so viel wie im Vorjahresquartal mit 5,224 Millionen Euro. Auch beim operativen Ergebnis zeigt sich ein deutlicher Sprung nach oben. Das EBITDA kletterte von 485.000 Euro auf beachtliche 1,284 Millionen Euro. Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs konsequent fort. solute bringt den Schwung: Der Hauptgrund für diesen Wachstumsschub ...Den vollständigen Artikel lesen ...
