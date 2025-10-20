DJ Rheinmetall soll mit KNDS 222 Schützenpanzer Schakal liefern

DOW JONES--Rheinmetall und KNDS sollen 222 Schützenpanzer des Typs Schakal für die Bundeswehr und die niederländische Armee liefern. Die europäische Verteidigungsorganisation OCCAR beauftragte das Gemeinschaftsunternehmen Artec der beiden Rüstungskonzerne mit dem Auftrag im Gesamtvolumen von 3,41 Milliarden Euro, wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte. Davon entfallen knapp 3 Milliarden Euro auf Rheinmetall.

Der Schakal kombiniert das Fahrgestell des Radpanzers Boxer mit dem Turm des Kettenschützenpanzers Puma. 150 Schakal-Fahrzeuge sind für die Bundeswehr vorgesehen. Der Auftrag umfasst die Option auf 248 zusätzliche Fahrzeuge.

October 20, 2025

