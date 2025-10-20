In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Martin Utschneider über einige der spannendsten ...
|42,420
|42,450
|13:38
|42,430
|42,450
|13:39
|Aktuelle Nachrichten
|12:31
|Trader-Interview mit Martin Utschneider: Deutsche Bank, Rheinmetall, Sartorius, Porsche AG & PUMA
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Martin Utschneider über einige der spannendsten ..
► Artikel lesen
|10:15
|Deutsche Bank Aktie: Großes Risiko oder kleine Korrektur?
|Für die Deutsche Bank Aktie zeichnet sich ein positiver Wochenstart ab: Tradegate-Kurse des DAX-Titels liegen zur frühen Stunde über dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag, der allerdings auch ein Minus...
► Artikel lesen
|09:31
|DEUTSCHE BANK AG stürzt ab - Warnsignal blinkt rot!
|08:30
|Zum Wochenauftakt im Fokus: Deutsche Bank-Aktie sorgt für Spannung - Anleger blicken aufmerksam auf den Handelsstart!
|08:18
|Deutsche Bank: Vorübergehende Schwäche oder Trendwende?
|Die Deutsche Bank-Aktie hat ihren Aufwärtstrend vorerst unterbrochen. Kommt bald ein Rebound oder droht eine tiefere Korrektur Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Aktuelle Nachrichten
|12:31
|11:42
|Chefwechsel ohne Kurswechsel? Porsche bleibt Geisel der Elektro-Agenda
|Eine personelle Umstrukturierung bei Porsche wurde bereits seit Wochen erwartet, jetzt ist die Entscheidung gefallen: VW-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume gibt sein Amt als Chef von Porsche zum Beginn...
► Artikel lesen
|10:46
|9. Porsche Charging Lounge in Niedersachsen eröffnet
|10:30
|Porsche-Aktie sorgt heute für Gesprächsstoff - Marktbeobachter rechnen mit Bewegung zum Wochenstart!
|10:03
|Porsche-Chef Leiters im Porträt: Ein Elektro-Skeptiker soll den Elektrokurs managen
|Aktuelle Nachrichten
|13:21
|Rheinmetall, Apple & ein Chart-Leckerbissen im Fokus
|12:31
|12:25
|Rheinmetall und KNDS erhalten Schützenpanzer-Auftrag
|12:15
|Neue Sorgen: u.a. Continental, Rheinmetall, Berichtssaison - Börse München
|Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach wechselhaftem Wochenverlauf Verluste verzeichnet. Nach vier Tagen Auf und Ab, das auf der Negativ-Seite vor allem den Bedenken in Bezug...
► Artikel lesen
|12:15
|Rheinmetall Aktie steigt über 1.700 Jetzt Aktien kaufen?
|Aktuelle Nachrichten
|12:31
|So
|Sartorius Vz: Wochengewinner in KW 42 im MDAX!
|Sa
|Aktien KW 42 Oktober wieder als Crash-Monat? Neue US-Bankenkrise? Oder doch neue Hochs? News. Hypoport. Sartorius. Berentzen. Deutsche Rohstoff AG. HomeToGo. MHP Hotel. Pyramid. Forvia Hella. Circus
|Aktien: Eine Woche die wieder einmal zeigte, dass es genug ungeklärte offene Flanken gibt, die neuen Rekroden an der Börse entgegenstehen. Nicht nur die gestern wieder aufgekochte Angst vor weiteren...
► Artikel lesen
|Fr
|SARTORIUS - Analysten zünden den Turbo!
|Fr
|Sartorius Aktie: Deutsche Bank sieht Potenzial, mwb bleibt skeptisch
|Nach den Quartalszahlen zur Sartorius Vz. Aktie liegen die Kursziele der Analysten aus neu veröffentlichten Studien zwischen 175 und 285 Euro. Während mwb research die Verkaufsempfehlung bekräftigt...
► Artikel lesen