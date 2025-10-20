Der Kursrückgang von 24 % seit unserer Ersteinschätzung hat die Bewertung von RENK wieder auf ein ausgewogeneres Niveau gebracht, weshalb wir die Aktie auf HALTEN hochstufen (Kursziel: 65,00 EUR). Der Abverkauf spiegelt kurzfristige geopolitische Stimmung wider, während die Fundamentaldaten robust bleiben. Der europäische Wiederaufrüstungszyklus sorgt weiterhin für mehrjährige Visibilität, und ein mögliches Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine könnte sogar neue Chancen für lokale Montage- und Unterstützungsstrukturen eröffnen. Kurzfristig ist das Aufwärtspotenzial durch die jüngste Verlagerung hin zu Radfahrzeugaufträgen begrenzt, doch die bevorstehenden Kapitalmarkttage von Rheinmetall und RENK dürften den Fokus wieder auf Margenausweitung, Bilanzstärke und langfristiges Gewinnwachstum lenken. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-ag
