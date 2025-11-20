Der DAX hat am Mittwoch seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten können. Aus dem Handel ging er 0,1 Prozent tiefer bei 23.162,92 Zählern. Der Start in den Donnerstag sieht allerdings freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,1 Prozent höher auf 23.417 Punkte.Unterstützung erhält der Index von positiven Nvidia-Zahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurden. Die Aktie von Nvidia kann nachbörslich gut fünf Prozent zulegen.Am heutigen Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär