Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Halma, Halbjahreszahlen 08:30 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Investor Day 13:00 Uhr, USA: Walmart, Q3-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen 17:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 Uhr, USA: Gap, Q3-Zahlen Deutschland: Renk, Capital Markets Day USA: Moderna, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen
