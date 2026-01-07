© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESSBayer erhebt schwere Patentvorwürfe gegen die Hersteller der erfolgreichsten Corona-Impfstoffe. Im Zentrum steht eine mRNA-Technologie aus den 1980er-Jahren.Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer verschärft den juristischen Druck auf führende Hersteller von Corona-Impfstoffen. Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, hat Bayer beim Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware Klage gegen Pfizer, BioNTech und Moderna eingereicht. Der Vorwurf: Die Unternehmen sollen bei der Entwicklung und Herstellung ihrer mRNA-Impfstoffe geschützte Technologien verletzt haben, die ursprünglich von der Bayer-Tochter Monsanto entwickelt wurden. Technologie aus der Agrarforschung im Fokus Konkret geht es um Patente …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE