DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.232 Pkt - Rheinmetall und Renk gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel bei dünnen Umsätzen waren Rheinmetall und Renk gesucht. Bei den Verlierer aus dem XETRA-Handel wurde zugekauft. Auf Tradegate stiegen Rheinmetall um 1,2 Prozent und Renk gewannen 1,9 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.232 23.163 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

