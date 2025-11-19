Anzeige
Donnerstag, 20.11.2025
Baltikum rüstet massiv auf: 500 Mio. Abwehrprogramm!
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009
19.11.25 | 17:41
1.596,00 Euro
-6,99 % -120,00
Dow Jones News
19.11.2025 23:45 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.232 Pkt - Rheinmetall und Renk gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.232 Pkt - Rheinmetall und Renk gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel bei dünnen Umsätzen waren Rheinmetall und Renk gesucht. Bei den Verlierer aus dem XETRA-Handel wurde zugekauft. Auf Tradegate stiegen Rheinmetall um 1,2 Prozent und Renk gewannen 1,9 Prozent. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.232    23.163   +0,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 17:13 ET (22:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
