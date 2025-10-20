WASHINGTON und MAILAND, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IMI Corporate & Investment Banking Division (IMI CIB) von Intesa Sanpaolo hat in den letzten drei Jahren Transaktionen in den USA im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar unterstützt, was das anhaltende Wachstum im Bereich Projektfinanzierung und Kapitalmarktaktivitäten widerspiegelt.

"Die jüngsten Transaktionen, die wir durchgeführt haben, bestätigen die Stärke unserer Präsenz in den USA und unsere Fähigkeit, Kapital zu mobilisieren, indem wir strukturierte Lösungen in einem der wettbewerbsintensivsten Märkte der Welt anbieten. Unsere IMI-Division ist bereit, ihre Präsenz in diesem Markt mit einem noch aktiveren und langfristigen Engagement auszubauen." - Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI CIB

Eine Delegation unter der Leitung von Mauro Micillo, Leiter der Abteilung IMI CIB, nimmt an den Sitzungen des International Monetary Fund in Washington teil.

Marktmomentum

Januar-August 2025: Das weltweite Projektfinanzierungsvolumen überstieg 200 Milliarden Euro; IMI CIB war an über 30 Milliarden Euro beteiligt (etwa 15 % des weltweiten Volumens).

2018-2024: Das Volumen der Projektfinanzierungen in den USA stieg um ca. 20 % pro Jahr; die Aktivitäten von IMI CIB nahmen um fast 34 % pro Jahr zu. Das US-Strukturierte-Finanzierungen-Team von IMI wurde verstärkt, um die Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Position der Division zu festigen.

Die wichtigsten Transaktionen der IMI CIB Division in den Vereinigten Staaten in den letzten drei Jahren

AT&T (2025): Co-Lead Manager und Active Bookrunner bei einer Anleiheemission in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro.

Co-Lead Manager und Active Bookrunner bei einer Anleiheemission in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Milliarden Euro. Bighorn-Projekt (2024): Beteiligung an einer Finanzierung in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar für ein 300-MW-Hyperscale-Rechenzentrum in Reno, Nevada.

Beteiligung an einer Finanzierung in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar für ein 300-MW-Hyperscale-Rechenzentrum in Reno, Nevada. Cider-Projekt (2024): Strukturierung und teilweise Zeichnung eines langfristigen Darlehens in Höhe von 870 Millionen US-Dollar für Greenbacker Renewable Energy Company in Zusammenarbeit mit internationalen Banken zum Erwerb, Bau und Betrieb des größten Solarparks im Bundesstaat New York.

Strukturierung und teilweise Zeichnung eines langfristigen Darlehens in Höhe von 870 Millionen US-Dollar für Greenbacker Renewable Energy Company in Zusammenarbeit mit internationalen Banken zum Erwerb, Bau und Betrieb des größten Solarparks im Bundesstaat New York. SunZia (2023): Strukturierung und teilweise Zeichnung einer grünen Kreditfazilität in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar für die größte grüne Energieinfrastruktur in den USA, die sauberen Strom von New Mexico nach Arizona und Kalifornien überträgt.

Strukturierung und teilweise Zeichnung einer grünen Kreditfazilität in Höhe von 8,8 Milliarden US-Dollar für die größte grüne Energieinfrastruktur in den USA, die sauberen Strom von New Mexico nach Arizona und Kalifornien überträgt. CEMEX SAB de CV (2023): IMI Securities ist einer von fünf aktiven Konsortialführern bei einer hybriden grünen Anleihe im Wert von 1 Milliarde US-Dollar - der ersten ihrer Art für das Unternehmen.

IMI Securities ist einer von fünf aktiven Konsortialführern bei einer hybriden grünen Anleihe im Wert von 1 Milliarde US-Dollar - der ersten ihrer Art für das Unternehmen. JFK New Terminal One (2022): Organisation und Zeichnung einer Finanzierung in Höhe von 6,63 Milliarden US-Dollar für Phase A des New Terminal One in New York, der größten Flughafeninfrastrukturinvestition in den USA, zusammen mit einem Bankenkonsortium.

Amerikas Fußabdruck

IMI CIB ist in Nord- und Südamerika mit einer integrierten Niederlassung vertreten, deren Zentrum die New Yorker Filiale in der One William Street bildet. Dort sind über 200 Fachkräfte beschäftigt, die als operative Drehscheibe der Division fungieren. Die Niederlassung unterliegt einer Banklizenz des Staates New York und wird von der Federal Reserve und dem New York State Department of Financial Services beaufsichtigt. Seit 2019 ist sie als Finanzholdinggesellschaft anerkannt.

In Nord- und Südamerika betreut die IMI CIB Division über 150 globale Unternehmensgruppen (darunter US-amerikanische Fortune-500-Unternehmen und führende lateinamerikanische Unternehmen), rund 50 große Finanzinstitute (Banken, Versicherungen, Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds, Pensionsfonds und Infrastrukturfonds) sowie über 600 mit italienischen Unternehmen verbundene Unternehmen (US-Tochtergesellschaften italienischer Unternehmensgruppen).

Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. (ISP IMI Securities), registriert bei der SEC, FINRA und NYSE, beschäftigt über 55 Fachleute und verbindet US-Investoren mit europäischen Finanzanlagen, wodurch die Beziehungen zwischen italienischen Unternehmen und US-Investoren gestärkt werden.

Dank seiner etablierten Präsenz und seines kontinuierlichen Engagements festigt Intesa Sanpaolo seine Position als strategische Brücke zwischen Europa und den Vereinigten Staaten und unterstützt wachstumsorientierte Investitionen.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com